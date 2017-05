Los que pagan la fiesta

Los moteros regresan a sus respectivas ciudades tras haber disfrutado, un año más, del Gran Premio, una fiesta con la que, conviene recordar, sale beneficiada buena parte de la provincia pero que sigue gracias al enorme esfuerzo económico de la Junta y del Ayuntamiento de Jerez. Todos buscan sacar tajada de la peregrinación de dos ruedas anual. Dos ejemplos: El Puerto hizo rey mago a un ex corredor de motos para agradecerle un festival de música y Cádiz se inventa una particular fiesta motera a pie de playa. Y no olvidemos el sector privado, que no para de hablar de las bondades de las motos. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando hay que sentarse con Dorna para mantener la prueba, solo hay dos que acaban sacando la cartera. Algunos podrán decir que la Junta, como órgano autonómico, ya cumple por todos pero se echa en falta un apoyo más explícito del resto de la provincia a todos los niveles, incluido el económico. Todos sacan tajada de la fiesta pero a día de hoy solo pagan dos.