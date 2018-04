El paraíso perdido

Cuán fuertes pueden ser nuestras ideas, nuestra imaginación y nuestra inspiración. Nos sentimos llamados y evocamos paisajes aún vírgenes, convencidos a través de imágenes retocadas por un perfecto Photoshop, de poder llegar todavía a lugares recónditos, exóticos, casi salvajes, pero lamentablemente ya perdí la esperanza de encontrar un lugar así sobre este planeta.

Mi último destino, Bali, la renombrada Isla de los Dioses, ha sido vapuleada por un turismo sin control en los últimos 10 años. Miles y miles de turistas occidentales del primer mundo han saturado la Isla y ésta no ha podido desarrollar las infraestructuras adecuadas y necesarias para soportarlo en una manera sana y sostenible, al tiempo que grandes hoteles colapsaban las tranquilas playas que una vez existieron.

He sentido claramente como nuestro planeta se está enfermando, creamos montañas de residuos, toneladas de plásticos no biodegradables y basuras sin fin, mientras los pequeños peces tropicales de colores y las mantas raya que moran en las islas Nusas del archipiélago indonesio, vulnerables y desprotegidos intentan sobrevivir y nadan entre botellas, tapones y residuos de plástico que la corriente arrastra sin destino alguno. No tardará el día en el que dejen de salir a saludar a los buceadores porque ya no estén, porque hayan desparecido o simplemente porque se han cansado finalmente de todos nosotros. Solo espero que si eso ocurre algún día, sea porque han encontrado un lugar realmente protegido, un lugar tranquilo y sereno en el que crecer y procrear, un verdadero paraíso donde la inconsciencia profunda del ser humano no consiga alcanzarles.