¿Qué nos pasa hombre?

¿qué maldad? aunque sea momentánea, pasa por la cabeza de una persona, para matar a sus hijos con el fin de hacer daño a su pareja. Es una brutalidad elaborada que pasa del daño físico directo, a la destrucción de lo mas querido por una mujer: el fruto de su vientre. Estuve alojado en la residencia Carmen de Burgos en Baeza y leí el cuento corto "Artículo 438". La maldad de un hombre para asesinar legalmente a su mujer cimentada en el antiguo artículo 438 del Código Civil. En España estaba legalizado en el siglo XIX el derecho del varón a matar a su mujer por cuestión de honor. No hemos superado ese patriarcado machista. Desde al año 2010 los padres han matado a 30 niños para hacer daño a su pareja. No lo entiendo. No me lo imagino. No avanzamos en la igualdad y en la no posesión de la mujer como patrimonio. ¡Si los niños que son lo mas hermoso que tenemos los humanos! Y la sociedad los debe proteger. Me hago muchas preguntas sobre el poema de Kipling "Y serás hombre…". Así nos va. No avanzamos.