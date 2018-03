Diariamente estamos quejándonos de la telebasura que emiten los medios televisivos españoles. Estamos cansados de un Sálvame constante pero ¿le ponemos solución? Muy a mi pesar, no, y os lo voy a demostrar. Es una auténtica desgracia lo ocurrido con el pequeño almeriense, Gabriel, pero más repugnante me parece lo que han intentado hacer los medios de comunicación. Programas matinales dedicados a fomentar el morbo día tras día. Sesiones especiales que repetían una y otra vez vez los cientos de hipótesis, que hasta la fecha de la emisión, ni siquiera habían sido investigadas por las autoridades competentes. ¿Hasta una situación así es víctima de la manipulación mediática? Entramos en un blucle constante que escasea de información de interés público. Detalles de los que se aprovechan y que no hacen más que daño a la familia Cruz Ramírez. Ahí hemos vuelto a consumir telebasura por más que nos quejemos de que es lo único que tenemos en nuestra agenda mediática televisiva. Los peces somos nosotros, pero besugos.