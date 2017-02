Las pensiones y el paro

Días pasados, Pedro Carabante publicaba su viñeta-artículo referente a un pensionista que le daba un ataque de risa al oír a la ministra Báñez sobre la subida del 0,25 de las pensiones. Han subido: la gasolina, la electricidad, el butano, las frutas y verduras. Incrementaron el copago en las medicinas, no cubren las faltas de audición, de visión, y aumentan los baremos para conceder la ayuda a la dependencia. También ha subido el desempleo. Por lo visto las invocaciones de la ministra a la Virgen del Rocío no obtienen respuestas. En Jerez hay más de 31.000 personas con más de 65 años. Tenemos en Jerez 31.490 parados, de los cuales un porcentaje importante no reciben prestaciones y son los pensionistas quienes sustentan a esas personas. El artículo 50 de la Constitución, tan manoseada por el Gobierno, dice que el Gobierno garantizará a través de las pensiones, periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Al pensionista de Carabante estuvo a punto de darle una apoplejía.