Y de las pensiones ¡Qué!

Aparte del conflicto Catalunya-resto España, existen otros problemas mas prosaicos que igualmente preocupan a la ciudadanía. Digamos de pronto por ejemplo, que el riesgo de pobreza es alto, que la pobreza energética existe, que el paro de larga duración es largo, que estudiar no es gratuito, que la corrupción no para. Pero, y de las pensiones ¡que!: pues que el Fondo Monetario Internacional, en boca de su presidenta Christine Lagarde, afirma que el aumento de las pensiones se tienen que mantener en el 0,25% durante varios años, que se debe alargar la edad de jubilación, que las futuras pensiones perderán un 30% del importe. Llevo alertando hace muchos años, que el gran bocado de las pensiones es bajarlas, y así se adhieran los futuros jubilados a los planes privados de jubilación. Pero…Sra. Lagarde, la cual gana unos 324.000 euros libres de impuestos al año, ¿con qué salario la mayoría de los trabajadores pueden ahorrar? El fondo de las pensiones está desapareciendo. Para esas medidas no necesitamos el FMI.