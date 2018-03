Mi peor enemigo, el tiempo

Nadie diría estas semanas, aunque para mí hayan parecido meses, que vivimos en el sur. Me levanto por la mañana, llueve. Voy de camino al trabajo, llueve. Llego a casa por la noche, llueve. Y así día tras día, como si justo encima de mi cabeza tuviese una nube negra con miles de tormentas. Me considero profeta de mi tierra puesto que a cada sitio que voy, la describo como si yo misma fuese Romeo y Andalucía de Julieta se tratase. El tiempo, lo mejor que tiene, terminaba yo en cada una de mis frases. Hoy, hasta la fecha, solo puedo decir que últimamente salgo de mi casa y por respirar un poco de aire fresco, nunca mejor dicho. Hay días en los que me levanto y parece que mi cama está situada en Santander, Galicia o incluso en el lugar más triste y lluvioso del planeta. Y es así, a mí el tiempo me pone triste. ¡Qué pereza! ¿Dónde quedaron las cervecitas al sol los sábados por la mañana? ¿Y los domingos de besamanos en cuaresma saliendo en mangas de camisa? ¡Por favor! ¡Que no queremos más vecinos nuevos! Félix, Emma y Gisele idos, pero no volváis.