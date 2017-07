La piel fina

Uno de los atractivos que tiene abrir la prensa por la mañana estriba en la capacidad de asombro renovada, en que siempre hay una noticia que te hace reflexionar, pensar sobre nuestra realidad, la que nos rodea, en la que hacemos la vida, la que nos determina. Y será que no las tengo todas conmigo, que no me acompaña el optimismo, pero creo que este país va camino del liberticidio si no le ponemos remedio. El pasado 11 de julio leí en Diario de Jerez que Ganemos/Podemos de nuestra Ciudad (tanto monta, monta tanto, son la misma tribu) acusó a los del PP local de reunirse con miembros de Hazte Oír. Grave error que la Inquisición de la corrección progre ha afeado a estos herederos del franquismo, homófobos e intolerantes. Si usted es católico, conservador o liberal, heterosexual sin paliativos, o qué le digo, hasta socialdemócrata moderado, está perdido; arderá en el infierno, no se habrá ganado el derecho a formar parte de lo que ellos llaman "la gente" o la mayoría social. Porque gente, lo que se dice gente, son ellos; los demás debemos ser gentuza o algo peor. Ganemos acusó a los de Hazte Oír de ser una asociación que "no respeta a las personas y fomenta el odio". Al PSOE le faltó un minuto para adherirse. ¿Y qué hizo el PP? En vez de decir que se reunía con quien le daba la gana -faltaba más-, corrió cual mindundi acomplejado a decir que jamás se le ocurriría reunirse con semejante ganado, que ellos se habían reunido con Derecho a Vivir para "abordar una propuesta vinculada a la ley del aborto". Resulta que la misma persona que representaba a una asociación -Derecho a Vivir- lo hacía también en la otra -HO-, de ahí la polémica. Qué tipos estos del PP, qué morro. Como si les importara algo el aborto o el derecho a la vida de los no nacidos. El PP se mantiene en el poder porque lo que viene detrás es terrorífico, pero el aborto les importa un rábano. Han laminado de sus filas en el Congreso y el Senado a sus Señorías 'pro vida', tal cual, sin miramiento, en frío y sin anestesia.

Pero no nos desviemos del tema. Estos políticos de Ganemos/Podemos no han debido ver las imágenes de la última concentración gay en Madrid, la World Pride 2017, que conmemoraba los 40 años del movimiento LGTB en nuestro país. No han debido ponerle la suficiente atención a este acontecimiento, y no han advertido cómo se hizo mofa con premeditación y alevosía de cualquier sentimiento católico -con Mahoma no se atreven-, con esperpentos disfrazados de vírgenes y cristos erotizados morreándose, crucificados besándose, etc. Todo un aquelarre con quema de crucifijos incluida, cuando no utilizados como taparrabos, y demás porquería grosera que sólo viene a cuento de un odio profundo, de un rencor sin límites. ¿No les parece a nuestros amigos de Ganemos/Podemos y demás Mareas mareantes esta 'visibilidad' una incitación al odio? Dirán que es libertad de expresión, porque en este país, lo que es libertad de expresión, la LGTB, la otra, la del resto, empieza a ser de segunda categoría. Me parece muy bien que el colectivo LGTB se reivindique, acabáramos, pero esta no puede ser la coartada para que tengan barra libre en la falta de respeto. Hazte Oír tiene todo el derecho democrático a decir lo que piensa, al igual que el colectivo LGTB, esa es la esencia de nuestra democracia; a mí no me gustó el autobús de HO, por simple, ni el tramabús de Podemos, por oportunista, ni por supuesto la grosería en forma de cabalgata de no sé qué orgullo, pero me lo trago, porque estamos en democracia; lo que no me trago es que estos advenedizos de la 'nueva política' que han venido a salvarnos la vida nos digan con quién se puede uno reunir y con quién no; por fortuna no son ellos los que reparten el carné de demócratas, aún. A estas alturas, si usted entra dentro del arquetipo del perfecto progresista, fiel a la estricta observancia de la corrección política, le habrá hervido la sangre; no se sulfure, no es para tanto. Si usted detesta en cambio esta manipulación que hace de nuestra sociedad un lugar menos abierto, más estrecho, haga algo; sobre todo, no le dé miedo a señalarse, no sucumba porque ésta es una batalla cultural, y la van ganando ellos. Son más, pero sus principios no son mejores, tienen la piel muy fina, y algunos la cara muy dura.