Las plagas

Anuncian para este verano una plaga de cucarachas fuera de lo común. Que si las muchas lluvias caídas, que si la rebosante humedad de las alcantarillas... Lo cierto es que habría que ir acelerando los trabajos que se están acometiendo porque, si son ciertas las sospechas, habrá quienes tengan la desgracia de creer que su vecino está contento porque está bailando un zapateado en su casa y no estar haciendo eso precisamente. Ya me entienden. El ser humano, y visto desde un concepto global, también es una plaga. Quien más paga las consecuencias es la naturaleza. Con nosotros llevamos nuestras formas de vivir, que a su vez provocan nuevas plagas. La de los coches es una. Al igual que nosotros, seres superiores, nos libramos de las 'cucas' por diferentes medios estoy convencido de que la naturaleza, cuando se harte de nosotros, nos machacará sin piedad. Hay inviernos, como el pasado, en los que creo que ya ha empezado a hacerlo. Veremos el calor este verano. Me da miedo.