El planmeditado

Los independentistas tiene un plan perfectamente meditado para llevar a cabo sus planes así pasen años o décadas. Poco a poco, lentos pero constantes, conscientes de que cada gesto cuenta. No puedo menos que sorprenderme cuando me entero que en Castellón están pidiendo a los padres que valencianizen los apellidos de sus hijos recién nacidos. Esto podría parecer un chiste pero no lo es. Menos mal que ahí están los registros civiles que, me imagino, impedirán tal aberración. De otro lado instan a que quien no sepa valenciano que lo vaya aprendiendo a la voz de ya. Traducido, que todoquisque se vaya poniendo las pilas porque cuando puedan hacerlo pregonarán que Valencia es para los valencianos y que, además, "is not Spain". Curiosamente, una de estas tonterías de 'progres' de nuevo cuño provocó que conociera a la que hoy es mi esposa. "Das el perfil pero no sabes valencià", le dijeron. Y acá que se vino. Y acá estaba yo. De vez en cuando (pero de mucho en mucho) hay que agradecer algo a estos 'talibanes' de la patria chica.