Es posible estar al pie del cañón a kilómetros

En muchas ocasiones no se entiende la crítica política. Ésta debería estar dirigida, sobre todo, a mejorar la vida pública, a solucionar los problemas de los ciudadanos y a evitar que episodios lamentables vuelvan a repetirse. Es así como se avanza. Pero resulta que en la mayor parte de las ocasiones la crítica no tiene otro objetivo que castigar al rival político (a veces creo que más enemigo que rival), mermarle y conseguir el objetivo número uno de la casta política que nos asuela: "Vete tú, que me pongo yo". Lo de la AP-6 tiene muchas explicaciones pero lo que no es de recibo es que haya parte de este país que considere que un alto cargo debe de estar tras la mesa de su despacho la Noche de Reyes por lo que pueda pasar. Para eso hay medios más que suficientes, desde la cadena de mando a las telecomunicaciones e Internet, que sirve para mucho más que para insultar desde la clandestinidad. Porque, y así hemos de darlo a conocer, en Andalucía tenemos Internet, con wifi y todo, y somos capaces de intentar solucionar problemas desde la distancia, aunque a veces no salga como queremos.