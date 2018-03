Con precios de feria

Es razonable que los negocios, bares y restaurantes aprovechen los días de Semana Santa para sacarse algún que otro dinerillo extra. Y digo extra, puesto que durante la semana grande de Jerez los precios suben como la espuma. Cuando antes podías tomarte dos cervezas por un euro, ahora el bolsillo se te queda más bien estrecho. Cartas "especiales" para Semana Santa. Cuando escuchas que el bar tiene una carta especial Semana Santa, lo primero que se me viene a la cabeza es que en todos los platos el ingrediente clave serían las torrijas. Pero nada de eso, ni mucho menos. Puede llegar a ser una buena iniciativa para revitalizar el centro y llenar aquellas mesas que durante el año viajan en un pueblo fantasma pero al mismo tiempo, no está de mal pensar en aquellas familias cofrades que adoran pasar horas en el centro viendo los titulares de las hermandades jerezanas pero que no pueden gastarse 40 euros todas las noches cuando se sientan a cenar. Vamos a tener que volver a aquellos años en los que echábamos el bocadillo en el bolso, un refresco y poco más.