La primavera ya llegó

Para el inicio de la primavera, Jerez cuenta por tercer año con un festival de música que demuestra que la marca 100% local puede funcionar. Es de elogiar que haya grupos de jerezanos incorfomistas que apuesten por Jerez en un tiempo en lo que nos falta a menudo es sacar pecho y aprovechar todo nuestro potencial. En la edición que se inicia hoy y que finalizará a eso de las siete de la mañana del domingo, estoy enamorado del emplazamiento. Que la celebración en un recinto del núcleo urbano, como el año pasado, que se celebró en el botellódromo, tiene sus ventajas. Pero el hecho de reivindicar nuestro circuito de velocidad como un lugar donde se celebran más cosas que carreras y entrenamientos me encanta. No sólo tenemos uno de los mejores trazados del calendario del Mundial de Motos, sino también uno de los más bonitos. Ese Tío Pepe presidiendo el festival me resulta tan emblemático como un luminoso en Puerta del Sol. Seguro que más de un visitante se anima a pasarse en mayo por el circuito de Torremelgarejo.