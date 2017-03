Tenéis un problema

Me resulta extraño que cada vez vemos más enfrentamientos entre personas por culpa del fútbol. Y el problema es que ya no vale la excusa de defender a unos colores, sino que los golpes vienen por los hijos. Te peleas por 'el que te va a sacar de pobre'. El fútbol base tiene muchos problemas, pero el mayor son los padres. Suelo asistir a algunos encuentros de categorías inferiores y me preocupa que hay niños que no quieren ser futbolistas, pero sus padres sí quieren que lo sean. Si hablas con un padre o madre de estos pequeños lo niegan todo, cual Sabina, "incluso la verdad". Pero tienen un problema. Además, ya se les nota el 'roneo' de sus hijos hasta en las redes sociales. Que el niño estudie, haga deporte o sea educado parece secundario; lo importante es que "ese niño te va a sacar de pobre" . Pero, ¿sabes los nombres de todos los campeones del Mundial sub-20 en 1999 con la Roja? Pues el tuyo tiene 16 y juega en segunda provincial. Cada uno elige el motivo por el que pelea, pero cuidado con el ejemplo que se les da: sea el tuyo o no, son niños.