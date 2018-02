Nunca pensé que echaría en falta la locuacidad de grandes oradores, que los ha habido y no hace tanto tiempo en la política nacional y en la local. Los que ahora ocupan los sillones públicos se empeñan en hacernos creer que sus patadas al diccionario forman parte de la reivindicación del lenguaje no sexista, cuando son la manifestación pura y dura del nulo dominio de la lengua que ponen de manifiesto cada vez que abren la boca. Portavoza, miembra... y lo que nos queda por oír. No hace mucho, un responsable autonómico se metió en un callejón sin salida en un intento de ser políticamente correcto con el que únicamente consiguió ponerse en evidencia. Transcribo literalmente el comienzo de su monserga: "Los jóvenes y las jóve...nes -¡huy!- agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas...". El personaje en cuestión estuvo cerca de un minuto dando rodeos al lenguaje de género y luego se quedó tan pancho al anunciar su presencia para la entrega de "las diplomas". Y todo para quejarse del androcentrismo que reflejan los diccionarios que nunca han tenido en sus manos.