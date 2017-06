No te quieres enterar

La gente no se entera. O no se quiere enterar. Por desgracia, son muchísimas personas las que deciden no informarse y estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de forma correcta. Esto de internet, como he repetido en multitud de ocasiones, permite que los bulos corran como la pólvora. Los disparates que he llegado a escuchar no son normales. Entre los que se creen que una niña ha muerto por tomarse una cantidad ingente de valerianas para afrontar la Selectividad y culpan al sistema; los que piensan que Podemos quiere prohibir que se sirvan caracoles en los bares porque es un acto de maltrato animal -se le llegó a decir al presidente del Senado en Jerez-; o los que se ven sumidos en una guerra después de cualquier noticia de sucesos, estamos apañados. Cada vez que entro en las redes sociales, sobre todo en Facebook, veo como hombres y mujeres hechos y derechos comparten noticias absurdas tomándoselas completamente en serio. Reconozco que es tan triste que me resulta gracioso. O tempora, o mores...