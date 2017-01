La red y el fin del anonimato

Las redes sociales son útiles. Hay que reconocerlo. Permiten saber qué hacen sus amigos. Tengo uno que me narró un viaje a Tailandia y flipé en colores. En colores nunca mejor dicho porque resulta que en dicho país se venden huevos pintados de colores vivos para hacerlos más atractivos. Las redes, visto está, sirven para mucho. Era como cuando mi padre, reacio al móvil donde los hubiera, exaltó sus excelencias cuando le salvó de una avería en la carretera Jerez-Rota. Desde aquel día ya no pensó igual. El principal problema que tienen las redes sociales es el anonimato. Eso de que nadie sabe quien soy y puedo soltar las barrabasadas que quiera por esta boca (dedos) mía (míos) que nada me va a pasar. Es un detalle, importante sin duda alguna, pero fácilmente subsanable. Eliminemos esa clandestinidad y nos quedaremos con la esencia de la red social. Es cierto que en algunas ocasiones no nos reiremos tanto, pero les puedo asegurar que no nos indignaremos con tantísima frecuencia.