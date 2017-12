El regreso

El sábado habrá un anhelado regreso, el del Xerez CD a su casa, a Chapín. Ahora bien, aún no es está claro si será una vuelta definitiva o un nuevo paréntesis en el éxodo que malvive desde hace varios años. Si no surgen, o fuerzan, algún que otro contratiempo legal u económico, las siguientes solicitudes tendrán que ir acompañadas del pago de la cuota para cumplir con la regla 'cholista' del "partido a partido" que teóricamente se aplica en las instalaciones deportivas municipales. Con la normativa en la mano, el 'castigo' inculcado al club por el Consistorio podría encontrar justificación, un hecho al que podría añadirse la pésima gestión de los anteriores dirigentes que llevaron al primer equipo de la ciudad a coquetear demasiado con su desaparición, un fantasma que, por cierto, sigue acechando cada vez que concluye una temporada. Ahora bien, el club necesita del apoyo del Ayuntamiento porque también contribuyó a hundirlo en su momento. No es dinero, que un consistorio no debe estar para esas cosas, pero sí algo cariño, el mismo que se presta a otros clubes.