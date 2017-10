La república de jerez

Es curioso, pero mientras todo el país estará hoy pendiente de lo que ocurra en Madrid con Cataluña y Puigdemont, y se aplica o no el artículo 155, en Jerez el personal estará pendiente de lo que ocurra con la nueva Carrera Oficial. Desde hace semanas, el tema más debatido en bares, redes sociales y mentideros callejeros es si se cambia o no la Carrera. No importa que haya subido el paro en septiembre, que el gobierno local esté pensando en incrementar el IAE a las empresas que facturen más de un millón de euros (una decisión nada recomendable si se quiere vender Jerez como una ciudad atractiva para invertir) o diversas temáticas que de alguna manera tienen o pueden tener especial relevancia sobre la sociedad. Pero no. Aquí lo que importa es la Carrera Oficial, o si es o no una ratonera o si dimiten cargos en el consejo de la Unión de Hermandades. Quizás por ello, Jerez es diferente y ha mantenido desde hace siglos su distinción con el resto en todos los niveles, pero eso sí, a veces da la sensación de que esta ciudad se vive en un mundo paralelo que no ve el negro futuro que se avecina.