Hay una frase genial que aprendí de Mario Maya (a él, y a Gades, se la enseñó la gran maestra Pilar López, que los formó en el baile y en la vida). Siempre que, entusiasmados tras un gran éxito, salían a saludar y hacían, o intentaban, el más difícil todavía, ella -tan divina- les decía: "Señores, en el bis está el peligro".

Pues eso, vamos con la segunda, función peligrosa en el argot teatral pues una puede relajarse tras haber superado el estreno.

Los últimos han sido días teatrales intensos. En Madrid he visto el reestreno de 'La Celestina' en La Abadía. Una obra casi imposible de representar, en una versión tan andaluza, tan cercana, con unos actores prodigiosos y un José Luis Gómez que recuerda a muchas de las viejas que existían en mi infancia. Si pasan por Madrid no se la pierdan, aunque he intentado traérmela aún no está clara la gira.

Tengo devoción confesada por Grecia, un país con una ruina tan grande y en el que cuesta tanto encontrar sombrillas con publicidad (¡ay¡, los gestos, ¡que importantes son!).

Me escapé al Teatro Central a ver 'Still life' de Dimitris Papaioannou. Me habían hablado estupendamente de este coreógrafo, responsable de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atenas, que en realidad no baila.

Y se preguntarán ustedes, ¿y qué es lo que hace? Poesía visual. No me pregunten cómo pero vi, en una hora y media, un retrato lúcido de cómo Grecia, símbolo de Europa o del mundo mediterráneo, se halla perdida entre muros que la cercan, muros que devoran, muros para atravesar, ruina económica, hombres que buscan debajo de las piedras, piedras con las que construir escaleras, escaleras de las que nos caemos, etc.

Y sin embargo, al final saca a sus bailarines portando una mesa con el tomate, la uva, el vino, y se sientan a comer, a compartir y hablar, y yo casi lloro porque pensé que al final nos salva el tomate, la charla. Nuestra cultura, ahí reside nuestra fuerza. Grande Papaioannou.

A principios de febrero esperamos a Atalaya, y a nuestro pionero en la poesía visual y visceral, Lorca. Este grupo andaluz, (quedan tan poquísimos) celebra sus treinta años de compañía - todo un milagro- retomando el montaje con el que se dio a conocer: 'Así que pasen cinco años'. Estuvo en el Centro Dramático Nacional de Madrid en primavera. Arrasó.

Ha hecho una versión fidelísima, asequible, y el mensaje no puede ser más claro: la inutilidad de la espera, el tiempo perdido, el amor no consumado o aplazado.

Debería ser obra obligada para la educación emocional de nuestros estudiantes. No pierdan tiempo, el amor, la vida no esperan a nadie.

Y tenemos mucha curiosidad por escuchar a Pablo Ferrández, violonchelista premiado por la crítica como mejor artista joven del año pasado, jovencísimo, auténtico, generoso. Viene con la Orquesta de Extremadura, dirigida por otro joven español, el director Álvaro Albiach, con un estupendo programa sobre el fascinante siglo XlX alemán. Se atreven, son jóvenes, españoles, con talento a raudales.

Hacemos muchas cosas bien.