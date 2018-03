Una semana después del Festival

Hago un sencillo pero contrastado a pie de calle balance del Festival de Jerez en su recién pasada edición. Yo no tengo ningún pacto de "no agresión" ni tampoco voluntad alguna de destruir. Son veintidós años de una idea que como todas las acciones en esta vida es limitada en el tiempo y en la forma. Así lo dicen los manuales de dirección de marketing y comercial. O lo que es lo mismo: que siempre tenemos que estar actualizando la propuesta para ofrecer de alguna forma algo que el mercado quiera comprar. ¿Se crea la necesidad o se descubre ? En esto de la cultura y el espectáculo ocurre igual. O eres capaz de analizar los hábitos de compra y las tendencias para ofrecer algo atractivo o el día menos pensado te quedas obsoleto con las consecuencias que ello genera. En esta edición se han callado o silenciado-por aquello de la no agresión pactada- varías deficiencias o áreas de mejora por llamarlo de forma constructiva. Incluso algunos críticos que cuando aquí se hace lo más mínimo que no le gusta se ceba con el artista, su propuesta y sus alrededores, en esta edición teniendo motivos objetivos se ha quedado con la boquita callada o tirando flores. Respetable pero incongruente. Con todos mis respetos y valorando el trabajo y esfuerzo de la dirección del Festival me gustaría que se estudiara en profundidad esta propuesta o sugerencia. En todos estos años he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos amigos de muy variadas nacionalidades que vienen al Festival. En lo que se refiere a alumnos de los cursillos del Festival podría decir que un porcentaje muy alto repiten cada año o quizás de frecuencia alterna. Es decir, que todos no vienen todos los años de forma ininterrumpida pero la mayoría vienen cada dos años como mínimo. Hasta hoy se ha creado un mercado limitado pero muy fiel. ¿ Hay más mercado? ¿Estamos en un momento de madurez de mercado ? ¿Se ha analizado a conciencia los gustos y hábitos de compra y comportamiento del cliente del Festival ? ¿Segmentado por nacionalidades ? ¿qué país o países son los más predominantes y que espectáculos son los que más solicitan? ¿Qué maestros y maestras son los más demandados para los cursos? ¿El Festival OFF ya no es tan off? Pues todas estas preguntas las he estado analizando con muchos y muchas personas de distintos países que he conocido durante estos años y por ejemplo la crítica de algunos súbditos japoneses no es tan positiva como años atrás. Es más, muchos de estos amigos que poseen criterios y conocimientos para hablar con propiedad de esta disciplina cultural apenas han asistido al Teatro Villamarta en tres ocasiones durante las dos semanas. Sin embargo han asistido a los espectáculos programados en Sala Paul y González Byass. Ademas de asistir a todas las propuestas del OFF. ¿Claro indicador verdad? Esto también les ha ocurrido a muchos amigos y amigas francesas y de otras nacionalidades predominantes en el Festival. Es decir que por un lado la tendencia está justificada y por otro lado no es del todo "rentable" rebasar la delgada línea junto con otorgar espacio a la reivindicación con connotaciones y mensajitos políticos en algunos espectáculos que se hablaba mucho -no lo entendían más de la mitad del patio de butacas- y más propio de ejecutar en otro escenario más sencillo que el Villamarta. Otra de las sugerencias -para mí muy importante- es que el flamenco de Jerez ha brillado por su ausencia en el Villamarta. Yo no digo que se apodere el flamenco del Festival pero al menos sé debería poder ver una vez cada semana de las dos del Festival. Sería lógico poder disfrutar de la más personal y seña de identidad más exclusiva de la ciudad que acoge este Festival, ¿parece obvio verdad? Sobre todo porque los cursillistas y visitantes que vienen de tantos países ya lo demandan. Muestra de ello es que asisten a todos los espectáculos de flamenco de Jerez que tienen lugar en el "On y en el OFF" y llenan las peñas con los recitales de baile, cante y toque. Está bien que todos tengan la oportunidad -todos- no solo los "afines y propines" que me consta es así y se intenta cuidar siempre desde la dirección dar a cada uno por igual su oportunidad. Pero si se está demandando por parte del " cliente " y además internacionalizamos "offline" con flamenconautas. Sabiendo que es muy importante internacionalizar hacia fuera pero sabemos que donde está mas rico el vino, la berza y el flamenco es en Jerez y por eso vienen aquí. Por eso mismo también debemos ofrecer al menos un día cada semana en el teatro Villamarta internacionalización "online". O lo que es lo mismo el flamenco de Jerez y vaya Ud Condió.