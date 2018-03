De 'sobrao' a sobrero

He aquí que Puigdemont se pasó de listo. Quiso engañar y, finalmente, le echaron el guante porque a un mentiroso, ya se sabe, se le pilla antes que a un cojo. Se fue a Finlandia, su cohorte de delincuentes dijo que había retornado a su refugio belga sin problemas, pero era mentira. Mientras tanto, millonarios proletarios como Pilar Rahola le reían la gracia. Pero nadie contó con que Puigdemont tenía tras de sí a un nutrido grupo de especialistas en Inteligencia desde hace cinco meses; eran su sombra. Sabían que seguía allí, que volvería a Bruselas y que no lo haría en avión, sino por carretera. Pasaría por Dinamarca ("allí no", pensaron) y después por Alemania ("allí sí"), donde a diferencia de Bélgica sí se castiga (y duramente) la alta traición. El trabajo de la Fiscalía ha sido eficiente al máximo. Pisó suelo alemán y le echaron el guante. De 'sobrao' pasó a ser sobrero. Tan sólo resta que proteste lo que quiera, que eleve cuantos recursos quiera que en un plazo de dos meses estará aquí. Que la prisión le aproveche.