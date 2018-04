Estamos en la sociedad de la comunicación automática, inmediata, y cada día hay más personas que tienen una soledad no deseada. Aunque a veces es deseada en esos momentos de meditar sobre uno mismo. Se puede estar rodeado de personas y tener la sensación de estar solos, no entendidos, no apreciados, no ser necesarios. La soledad es contraria al ser humano, porque somos sociales. Necesitamos de los demás para desarrollarnos, recibir informes y no tener que empezar de nuevo, sino que caminamos sobre la estela ya recorrida por otros. Pero esta sociedad con tantos medios de comunicación crea personas solas, y en los mayores hay más personas que tienen soledad no deseada. Decía mi apreciada Marilyn Monroe: "Vivir sola es como estar en una fiesta donde nadie te hace caso". Las estadísticas dicen que el grupo de personas mayores que viven solas son mujeres, y tantos éstas como los hombres necesitan ser tenidos en cuenta. Son necesarias las tertulias, los grupos artesanos, los bailes, la actividad física grupal, junto a las reivindicaciones de las subidas de las pensiones.