Tus tacones

Hace un año aprovechaba que estabas dormida para coger tu primer zapato de tacón, colocarlo sobre la valla de una caseta y, con el teléfono móvil, hacer un fotografía utilizando de fondo el singular alumbrado del González Hontoria. Así quise presumir ante mi micromundo en redes sociales de que estaba disfrutando de mi primera feria contigo. Un año después hemos vuelto al mismo sitio, con tu mismo traje de flamenca, aunque agrandado por la maestría de quien sabe poner un volante donde parece que no había hueco, y con otros tacones de un número mayor. Así, si en aquella primera vez no sabías dar un paso, ahora no podemos perderte de vista porque te encanta correr detrás de todo aquello que te llame la atención. Has empezado a disfrutar de tus primeras vueltas en una atracción e, incluso, te has marcado tu primer baile en el Templete Municipal mientras algún curioso te miraba con admiración por andar con tanto garbo con unos tacones. Estas primeras ferias no las recordarás pero yo nunca las olvidaré. Por muchas ferias contigo.