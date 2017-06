Un tándem por el jerez

Desde que en la primavera del 2015 estas dos jóvenes, la una editora y gran comunicadora, Paula; la otra ilustradora y fina acuarelista, Ximena, debutaron juntas con 'El pequeño gran libro del jerez' patrocinado por el Consejo Regulador del jerez, manzanilla y vinagre, han sido al menos tres las preciosas obras sobre nuestras bodegas y caldos en las que han intervenido, pues también se ocuparon de las 'Memorias de Manuel Mª González Gordon', de la Fundación González Byass y ahora presentan - de la mano de Enrique García Maiquez- 'Historia de una Bodega' , del mismo grupo viñatero, recién iniciado este caluroso verano, cuyo levante chocolatero deshidrata peligrosamente la uva en las cepas de los viñedos de nuestro Marco.

Me pregunto, cuál será el gen que hace a una familia trasmitir durante seis generaciones su capacidad de trabajo e iniciativa para la conservación del éxito empresarial durante 182 años y llego a la conclusión de que es 'la constancia', que no en vano bautizó así el fundador la gran bodega donde ve la luz la nueva y preciada obra, de la que como recomendaba Enrique Bobadilla, en la antepenúltima presentación en esta Casa - cuyo gran archivo histórico, le promueve su vocación editora- me dispongo a comprar, a su asequible precio, tres ejemplares: el primero para regalarlo a un buen amigo; el segundo para prestarlo y el tercero para conservarlo en mi biblioteca jerezanista.

Más una vez comentada brevemente sus obras, no me resisto a comentar la personalidad y bagaje de estas dos jóvenes, que hacen sus trabajos tan interesantes. Ximena Maier, entró en la familia de Muñoz Roja - El poeta del campo - y vivió desde entonces de una manera intensa la fuerza de la madre tierra y la penumbra de la fresca almazara antequerana, que supo trasladar con sus pinceles a la recreación de las viñas jerezanas y de sus catedrales bodegueras, con trazos finos y firmes, a veces ingenuos y a veces consistentes, siendo su capacidad de caricaturizar a los personajes una habilidad sorprendente, pues se reconocen. Paula es 'una astilla del viejo palo' - traducido literalmente del refrán inglés, lengua segunda del comercio de vino- ya que en sus genes están los que nos transmiten a tantos en el Marco del jerez, el amor por nuestros caldos y los que hacen que alguien sepa organizar textos e imágenes, pulirlos, imprimirlos y publicarlos con éxito. Ya que creció rodeada de cuentos y libros resumidos de 'Selecciones del Redar Digest', del que Vicente Bobadilla fue presidente del gran grupo editorial, para los en lenguas latinas: español, italiano y lusitano en Europa y América y autor de 'El libro del Brandy de jerez' para el Consejo del Brandy.

Paula, qué buen urdimbre para tejer el tapiz vendimiador, de páginas sobre la Bodega jerezana familiar por excelencia; Ximena, qué buenos mimbres para tejer las cestas para recoger, con la gama de verdes de tu paleta, las uvas de las viñas y aceitunas de los ballesteros y los carrizos tempranos, de nuestra campiña. Y Enrique García Márquez, el poeta del Puerto y su Bahía, culto articulista, hombre de principios y buen amigo de tus presentadas. Trío de ases, para una primera jugada, en La Constancia.