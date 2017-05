Más tatuajes; menos peso

Para desempeñar tu labor diaria hay que estar en unas condiciones mínimas. Me refiero a las físicas, si tienes un trabajo en el que necesitas correr detrás de los malos. Y digo esto porque después nos ponemos un poquito quisquillosos a la hora de realizar las oposiciones. Que si hace años que no salen, que si con los tatuajes no se puede acceder pero luego te puedes hacer todos los que quieras... Estamos haciendo algo mal si hay gente que saltó la valla con un pequeño calambre y ahora ya no tienen la suficiente corriente para hacer bien su trabajo. Y me refiero a que hay agentes en el cuerpo de policía que no están preparados para seguir a los malos. Más de uno ayer seguro que necesitó respiración asistida en Jerez. Todo porque las manos vuelan más que las piernas. Seamos serios: tiene que haber regeneración policial. Los jóvenes somos necesarios en todos los puestos de trabajo, pero creo que en el desarrollo de la seguridad aún más. Quizás los policías deberían tener más tatuajes y menos peso.