Por tetuán

Abrí el youtube en casa el otro día en una tradición doméstica cual es no tener nada que hacer y ponerme un rato a ver cofradías para matar el gusanillo. Como si uno no estuviera ya un tanto saturado de tanta Semana Santa y cofradías.

El Jueves Santo en Sevilla es de mis días favoritos. Así que me soplé las yemas de los dedos delante del teclado y salieron los Negritos llegando a la Campana. Era la luminaria de un tarde para soñar. De esos jueves que relucen más que el sol. Llegaba la cofradía por la calle Tetuán. Y me acordé de aquella conocida letrilla que decía algo así como: "llegando los Panaderos por calle Tetuán, vareaban el olivo ¡Qué fuerza las levantás!".

Después observé una 'ratonera' que comprende ambos lados de la plaza que antecede a la famosa confitería y estaba a rebosar. No cabía ni un alfiler. Había una tribuna que tapaba a quienes pretendían ver cofradías desde la calle Laraña. No había derecho a permitir que una tribuna tapara el paso de las cofradías. Después, tomando como referencia el tiro de cámara que enfocaba Sierpes, me recordaba las estrecheces de la hura de la víbora. Angosto y sin escapatoria. Un peligro con el que llevan decenas de años sin que nada haya ocurrido a pesar de las carreras.

Pero retomé el paso de la cofradía de la calle Recadero por su entrada a través de Tetuán. Y fue cuando el comentarista dijo algo así como que la cofradía había escogido un nuevo itinerario para llegar a la carrera oficial que imposibilitaba a las sillas de la plaza del Duque poder verla ese año. Cual fue mi sorpresa al ver que nadie protestaba. A pesar de haber pagado una silla para no ver nada.

Entonces pensé en Sevilla y en cómo se maltrata a los abonados de las sillas. Cofradías como San Gonzalo, la Estrella, Montserrat o la O, llegan tradicionalmente por esa zona de Tetuán. Un auténtico atentado que habrá costado algún manifiesto a las puerta de los plenos extraordinarios.

Sin duda que no hay derecho a tal atropello. Qué injusticia. Esto en Jerez no hubiera ocurrido. Ni por casualidad.