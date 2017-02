Salir por Jerez la noche del pasado sábado era diferente a otros sábado. Algunos, sobre todo adolescentes, decidieron disfrazarse para echar la jornada. Lo viví en un restaurante mientras cenaba. A nadie se le atragantó la comida, pero aquel grupo se llevó varias miraditas. Conscientes de ello, caminaron sonrientes entre las mesas hasta que se sentaron en la suya. Luego, en la terraza de un bar, volvieron a pasar algunos chavales cortos de vergüenza mientras formaban el cuchicheo. Y ole por ellos. Éste que escribe salió en jersey y vaqueros, pero mantengo la filosofía de que mientras no se metan con nadie, que la gente haga lo que quiera. Eso sí, daba la impresión de que se les había escapado el tren -es una forma de hablar- porque habrían disfrutado mucho si se hubiesen disfrazado en Cádiz. Pero que quede claro. Los raros no son los que se disfrazan en Jerez. Los 'raros' (siempre entre comillas, porque efectivamente no está en nuestra idiosincrasia y no pasa nada) somos los jerezanos, de los pocos andaluces que no vivimos así el carnaval.