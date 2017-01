El turismo que nos llega

Muchos turistas están recalando en España. Y lo hacen por dos cuestiones principalmente. De un lado, por que esta tierra ofrece sensaciones que ningún otro lugar del mundo entrega: sol, vida en la calle todo el año, alegría y buena comida. Del otro, por que muchos otros destinos que se han convertido en competencia en los últimos años están sufriendo la lacra del terrorismo islámico, gentes que se creen que la mejor forma de honrar a su Dios radica en llevarse a varias decenas (o cientos) de congéneres por delante. No hay nada más miedoso que el dinero, dicen los economistas, a lo que cabría añadir que el turista lo último que busca es pasarlo mal o poner su vida en peligro. Para eso ya están las carreteras secundarias. Nos ha llegado esta riqueza a la fuerza, por la desgracia ajena, y es cierto. Cuidémosla. No dejemos que se nos vaya de las manos. Es evidente que no siempre van a repetir, pero que al menos se queden con las ganas de volver. Y sobre todo, no dejemos que los asesinos manchen de sangre nuestro suelo.