El valor de lo nuestro

Jerez es 'top', que dirían ahora los futboleros. Quizás seamos la tierra del flamenco, los caballos y el vino, pero los jerezanos podemos presumir de mucho más. Puede que en algunas zonas de la ciudad y algunas profesiones en concreto haya abundado durante años la mediocridad -no me he referido a ningún edificio de la calle Consistorio, eso lo ha pensado usted-, pero por lo general gozamos de grandes profesionales. Aunque no se nos considere, en el plano informativo tenemos grandes periodistas. Igual que en el panorama fotográfico o en la realización y edición de vídeo. Como antes, sin yo mencionar a nadie, seguro que ya ha pensado en más de una persona que desarrolla estas profesiones a las mil maravillas. También en la hostelería, por ejemplo. En el ámbito turístico para qué les voy a contar. Y en el musical... En Jerez tenemos, además, muchos diamantes en bruto cuyo trabajo a veces no valoramos porque no es tangible. En arte y cultura, en Jerez tenemos grandes profesionales y deberíamos valorarlos una 'mijita' más.