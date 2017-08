Aquellos veranos de Castilla

Estos últimos días me están recordando a los veranos que pasé en Castilla-León. El sol pega de lo lindo pero el ambiente es fresco. Por las noches no hay más remedio que taparse (y no vale con la sabanita) porque la diferencia térmica respecto al día es brutal. Pasear por Castilla es hacerlo al lado de un río, sumergirte en la sombra de un hayedal donde, a veces, parece que el día se ha transformado en noche. En Castilla, mi Castilla, el tiempo fluye lento, parsimonioso. Un paseo por sus pequeños pueblos te torna minúsculo como persona: una pequeña iglesia y en su ábside un cementerio casi imperceptible donde las tumbas se apilan unas sobre otras en una especie de sortilegio de mármol y ladrillo. Disfruten de la playa, naden y tomen el sol, pero si les quedan vacaciones por delante piérdanse en esos campos de Castilla a los que jamás nadie como un andaluz, Antonio Machado, fue capaz de cantar. Todo es tan distinto pero tan cercano. Si pueden les ruego que me hagan caso. Piérdanse donde el silencio es un regalo divino.