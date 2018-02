Ayer en el Senado se vivió un momento inusual. Un político de un determinado partido defendió a otro que no es de su formación y que, para más inri, cumple varias penas de prisión por su gestión de lo público. Incluso defendió ante un alto cargo del Estado que el condenado es merecedor de un régimen de semilibertad porque su comportamiento entre rejas es "modélico". El interviniente fue Francisco González Cabaña, ex alcalde de Benalup, ex presidente de la Diputación y ex secretario de los socialistas gaditanos; el aludido, el ex alcalde Pedro Pacheco; y el interpelado, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Su discurso distó sobremanera de los habituales formalismos de las intervenciones parlamentarias. Cabaña no pudo ocultar que la pregunta trascendía a lo personal al defender a Pacheco con una vehemencia solo comparable a la de los 'pachequistas'. Fue un gesto con el que tratar de ayudar a un antiguo adversario y, sin embargo, compañero político. Por los viejos tiempos.