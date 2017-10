Abundando sobre el no premio al mejor

Comoquiera que bastantes han sido los que no comprendieron lo que quise decir sobre el premio The Best, sin necesidad de rectificación alguna quiero dejar constancia de que mi intención no fue minusvalorar a nadie, ni siquiera al gran Cristiano Ronaldo. Reconociendo que para gustos, los colores, quiero recalcar que en este tiempo que vivimos ignorar que Leo Messi es el mejor futbolista del planeta me parece un alarde de ceguera.

Dándole a Cristiano el mérito que tiene haberse hecho a sí mismo a base de trabajo, sacrificio y superación, es que hasta cuesta trabajo creer que Florentino se cree lo que dice cuando califica al portugués como mejor del mundo sin necesidad de que nadie le pregunte. Y suele decirlo con la rotundidad del que no se cree lo que dice, pero la verdad es que hace estupendamente, pues si él no predica con el ejemplo cómo va a seguirlo su impresionante aparato propagandístico.

Antier opiné sobre la concesión del premio al mejor a quien no considero el mejor. Es mi opinión y así como respeto la opinión del prójimo, por supuesto que unas más respetables que otras, pretendo hacer valer la mía. Y la mía es que como nunca vi a nadie hacer lo que Messi logra con un balón, pues ahí mi extrañeza de que no sea el ganador de oficio de todos los premios individuales que se otorguen en un apartado en el que tanto prima el colectivo como es el fútbol.

Lo hago desde la reticencia a la individualización en este juego tan coral, pero ya que se da un premio creo que debe ser para el mejor. Soy aún superviviente de los que disfrutamos con el futbolista más total de la historia, que fue Di Stéfano, vi al mejor de media cancha en adelante, que fue Pelé hasta que surgió Maradona, viví cómo un hombre, Johan Cruyff, sacaba de la medianía a Holanda y me ha tocado la lotería de ver al mejor de todos sorprendido de que premien a otro.