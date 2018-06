Admirable irse en la cresta de la ola

Daba la impresión en un primer momento que la rueda de prensa era una contraprogramación de Rajoy para quitarle foco a la malhadada moción de censura propuesta por el inefable Sánchez. Cuando se convoca por sorpresa a la prensa es que se anuncia bombazo y lo cierto es que la bomba fue como de neutrones que metió en estado cataléptico al mundo del fútbol, a todo el mundo del fútbol, no sólo al que tiene al Madrid como eje de vida.

Se va Zidane como le gustaría irse a todo ciudadano, en la cresta de la ola. Así es como querría irse cualquiera, pero dándose la circunstancia de que nadie lo hace. Irse días después de haber ganado la Champions por tercera vez consecutiva no suele darse. De hecho nadie ha ganado tres Champions seguidas a excepción de este Zinedine Zidane al que afectos y papanatas llaman Zizou. Y lo cierto es que tiene mérito utilizar la cabeza en un momento como éste.

Para hacer algo así es requisito indispensable tener salvadas económicamente a dos o tres generaciones. Hijos, nietos, bisnietos... todos con el riñón bien cubierto, pues de otra manera resulta incomprensible que se vaya a casa dejando en la cuneta de la vida mil millones de pesetas o más. Pueden decirme que cuando quiera podrá volver, claro que sí, pero ese dinero al que ahora renuncia, ese no volverá; cobrará otro dinero, pero ese no, ese lo ha tirado a la papelera.

Claro que algo habrá visto dentro del vestuario que le habrá hecho comprender que lo realizado no es repetible. Sólo eso le habrá llevado a tomar esta sublime decisión tan incomprensible para el pueblo llano. ¿Qué habrá intuido Zidane para dejar plantado al Real Madrid? Si no fuera por lo madridista que confiesa ser, la noticia parecía una contraprogramación de Rajoy para que no sólo se hablase de la moción de censura. Qué envidia da que un semejante decida irse desde lo más alto.