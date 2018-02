Alfombra roja a un grande auténtico

Nueva gala grande en Nervión así que los relojes de la Champions den la hora. Llega a Dato un grande de los auténticos, de los de toda la vida y, posiblemente, el económicamente más poderoso del orbe, el United de la ciudad de Manchester. El club que llenó de luto todo el universo futbolístico hace sesenta años, justamente sesenta años, en el aeropuerto de Munich para dejar en cuadro a los Busby Babes, Duncan Edwards a la cabeza.

Uno de los más laureados del mundo, el United, llega de la mano del entrenador más controvertido del mundo. Ocupando el sitio de Matt Busby y de su sucesor Alex Ferguson, ambos con el título de Sir, comparece José Mourinho, con lo que el partido adquiere un plus de notoriedad indudable. No está en su mejor momento, pero el Manchester United siempre es un grande de esos de verdad y muy querido desde aquella tragedia en Munich que sobrecogió al mundo.

Por Nervión ya han pasado varios de los equipos ingleses más principales. Arsenal, Liverpool Tottenham, Leicester... saben a qué sabe hincar la rodilla ante el Sevilla, pero United hace su debut en él y no puede decirse que vaya a pecar de pardillo. Venir de la mano de Mourinho es sinónimo de saber en qué celada no ha de caer, lo que le hace especialmente peligroso. No está en su mejor momento, pero la Champions es la Champions y ahí no cabe el factor sorpresa.

Y si el United no está en su mejor momento, el anfitrión no es que esté para tirar cohetes en cuanto a juego, pero sí en unos resultados que han volcado una temporada que iba de regular para abajo. Esta noche suena nuevamente el himno de la Champions y Nervión será una caldera donde se intente cocinar a fuego mejor rápido que lento a un auténtico aristócrata del fútbol mundial, el equipo que creó Busby, modeló Ferguson y contó con Charlton, Best, Giggs, Robson...