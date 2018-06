Se ha ido María Dolores Pradera, una mujer que llevó su voz por el mundo. Transitó por la vida con paso firme, aunque despacio, sin prisas, pero sobre todo sin ruido. Su prudencia la hizo destacar y su forma de cantar conmovió a millones de personas. Inolvidable resulta su interpretación de "La flor de la canela" de la peruana Chabuca Granda, quien en 1950 le dedicó su composición a Doña Victoria Angulo, mujer de raza morena que impresionó a la autora por su belleza y su porte. Por ello, cuando María Dolores empezaba a entonar: "Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria, del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda" me parecía ver pasar a aquella hermosa mujer por el puente.

Otra canción que cantaba con gran señorío era el vals peruano de Mario Cavagnaro titulado "El rosario de mi madre", porque no resulta fácil decir con gran elegancia: "Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí". Ella lo bordaba, casi sin moverse, como una barca que navega en medio de una tormenta sin perder ni su rumbo ni su dignidad. Si tuviese que elegir entre las canciones de su repertorio me quedaría con "Amarraditos", de Margarita Durán y Pedro B. Pérez, que es un deleite para los sentidos. Ella sabía cómo transmitir al público aquellos versos: "Vamos amarraditos los dos de espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero…yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro".

Sin embargo, mi emoción era mayor cuando se envolvía en un sarape mexicano y empezaba la ranchera "Cuando vivas conmigo" de José Alfredo Jiménez: "De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado, tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado…y te voy a enseñar a querer porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo". Gracias María Dolores.