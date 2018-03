Anticapitalismo de Salón

El patriotismo de los delantales- como ha llamado Pablo Iglesias al post 8-M-, me parece de un machismo insufrible; como si las mujeres no fueran muchísimo más que delantales. El anticapitalismo que pregona el feminismo radical es fácil predicarlo en sociedades abiertas, en economías de mercado con libertad de empresa, separación de poderes y demás avíos de regímenes liberales y capitalistas. Estos distan años luz de ser perfectos, pero son muy superiores al del socialismo real, al comunista o a las teocracias sin libertades, donde por cierto la mujer sufre una opresión intolerable. En esos paraísos del extremismo son pan de cada día matrimonios forzados, mutilaciones genitales, esclavitud femenina o violencia sexual que afecta a la mujer de manera aplastante. Precisamente, porque somos un país del universo capitalista, podemos reclamar avances en conciliación para que la mujer pueda en igualdad de derechos tener una carrera profesional, plantearnos la brecha salarial o apostar por un cambio de mentalidad en una sociedad con ramalazos de machismo evidentes. Que hombres y mujeres salieran a la calle el 8-M es posible en esta odiosa parte del mundo capitalista, con un nivel de vida y unos derechos ciudadanos envidiables. No sé yo si hubiera sido posible una movilización de esta envergadura en paraísos como Cuba, China, Irán u otros que usted quiera imaginar. Si alguien quiere acabar con la transversalidad de la reivindicación feminista, es precisamente ese extremismo radical que propone para nuestro país recetas que nos llevarían a tener menos riqueza, más "derechos" en teoría, pero menos libertades en la práctica, más desigualdad estructural, la aburrida y opresora uniformidad de la corrección política. Por un puñado de votos, algunos se ponen el traje de feministas de toda la vida. No se dejen engañar.