¿A que sí?

Viendo la tele y cómo se cachondea el president de Cataluña de todos los españoles, incluidos los catalanes, les joda o no, se me atraganta el oloroso que me estaba tomando. Escucho a la fiscal del caso Gürtel dejar claro que el partido que sostiene al Gobierno delinquió cogiendo fondos de forma ilícita y jugando con ventaja para obtener unos resultados electorales y por ende, un poder que no habría obtenido jugando con nobleza, y me atraganto otra vez. Joé con las noticias. Para colmo, leo el Diario y veo que a Pacheco le han sumado otra condena, aun reconociendo que era delincuente primario y por su duración no hubiese entrado en el trullo solo por ella, pero "denotan una trayectoria criminal reveladora de una peligrosidad no atenuada por el cumplimiento de las penas de inhabilitación impuestas ni por su edad". ¡La leche! Ayer fui a recogerle a Puerto III y juro por mi madre que no tuve la impresión de que ese hombre de 68 años al que llevé a su casa para estar con su familia fuese un peligroso delincuente, ni me sentí en peligro, la verdad. Más miedo me da ver al Puigdemont o al Bizco la Pardá cachondearse de la justicia y que la justicia no reaccione por incumplir todo tipo de leyes, se mofen de jueces o pongan en peligro a todos los españoles cuya economía depende de sus negocios en Cataluña o con catalanes. Y todo ello retransmitido a plena luz del día y con 10.000 policías y guardias civiles hacinados y malviviendo en barcos o en campings y aguantando insultos e improperios sin poder darle a los matones que se amparan en la multitud las dos hostias que cualquiera de nosotros le daría siendo personal civil. Pero ojo, la justicia está para vigilar a Pacheco. La seguridad del país y de nuestra ciudad depende de que tan peligroso delincuente no campe por el patio de su casa. Ojalá enviasen a Cataluña al fiscal de los casos Pacheco. Seguro que los delincuentes del govern y adláteres se iban a enterar de lo que vale un peine. Pero no. La justicia dice que es igual para todos, y así debemos vivirlo y comprobarlo a diario… ¿A que sí?