Lo que no fue

Es costumbre que al inicio de un nuevo año nos llenemos de buenos propósitos que son como una pausa para tomar aliento y continuar. También hay quienes hacen un recuento de los acontecimientos del año que se acaba de ir para destacar los éxitos obtenidos.

Todo eso está muy bien, pero creo que la tarea no concluye ahí, porque igual de deseable es repasar los objetivos que no se cumplieron y analizar el motivo. No se trata de regodearse en la tristeza, sino de encontrar el lado positivo de lo que no se realizó.

Tener la capacidad para descubrir que algunas metas no se cumplieron por falta de voluntad o por torpeza para manejar adecuadamente los recursos, deja aprendizajes más valiosos que los que pueden aportar los éxitos.

Los obstáculos, los conflictos y todo aquello capaz de producir una frustración hace que la persona, al reflexionar, visualice con claridad lo que ocurre dentro de sí misma y pueda tomar decisiones más acertadas.

Descubrir los errores proporciona la mejor materia prima para trabajar en el futuro, sobre todo cuando existe la humildad para reconocerlos, porque los convierte en una fortaleza de cara a las dificultades que puedan venir. Por más que muchos gurús de turno se enfoquen en engrosar el ego y la autosuficiencia como receta infalible para la felicidad, la humildad les supera porque siembra consuelo en donde se levanta el muro de lo que no pudo ser.

Este consuelo no genera inmovilismo ni autocompasión, al contrario, es un alivio que conduce a la encrucijada inicial para corregir la ruta. La humildad es el antídoto al individualismo y a la prepotencia, sobre todo cuando nos obliga a recurrir a los demás, a recomponer lazos rotos y a reconocer que los otros nos pueden proporcionar grandes dosis de bienestar.

Ahora que vienen los Reyes Magos de Oriente, no estaría de más hacer una lista de los propósitos que no vieron la luz y pedirles a SS.MM. la gracia suficiente para alegrarnos también ante nuestras debilidades.