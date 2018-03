¡Pues eso!

Leo en el Diario, que el reparto de los fondos ITI que maneja la Junta de Andalucía perjudica a Cádiz. Sorprende que siendo la provincia más castigada por el paro en España, Europa y lo que consideramos el primer mundo, ocurra esto. Más aún, cuando entre los objetivos de dichos fondos están: "Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo, Fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza, e Impulsar la inversión en la educación…". Joé, ¿Y hay quien esté peor que nosotros en todo eso? Da igual. Mejor dicho… les da igual. Las encuestas siguen dando mayoría al mismo partido que ningunea a Cádiz en esto o que no sabe cómo se repartieron los miles de millones de los ERE. No pasa nada. Estamos vacunados frente a todo. Si no es así, que alguien me explique cómo es posible que algunos sindicatos se opongan a que haya oposiciones en el Ayuntamiento de Jerez (bueno, concurso-oposición, que no es ni parecidamente lo mismo), para convertir en funcionarios a trabajadores municipales. ¡Y no se les cae la cara de vergüenza! Los sindicatos se supone que deberían defender el principio de igualdad, mérito y capacidad, para entrar en la administración pública, pero el que no tenga afiliados entrados a dedo, que levante la mano que pueda… ¿Qué pasa que hay que estudiar? Eso está haciendo la mitad laboral de este país… estudiar para poder encontrar empleo. Ah, y sin que les den puntos por el tiempo que llevan. ¿Le han preguntado a los trabajadores, o son los representantes sindicales quienes tienen miedo de no dar la talla? Y encima, uno de los se opone, es el candidato a la alcaldía del PP. Será una persona con un magnífico CV, pero del que nadie conoce la vida laboral al margen de la política. Ah sí. Se sabe, o al menos eso se dice, que fue el que calificando a algunos de quejicas, flojos, y otras cosas, entre las que prevalecía no ser militante de su partido, decidió a quienes echar en el maldito ERE, en el que algunos sindicatos estuvieron muchos más callados que con lo de hacer un examen para quedarte fijo. ¿Por algún motivo?... ¡Pues eso!