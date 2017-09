Banco de colores

Señoras y Señores. Ladys and Gentlemans. Mesdames et Messieurs… Déjenme que les cuente, les presente y les confíe la última atracción que esta Noble y Leal ciudad de los Despropósitos y Suciedades Eternas oferta a propios y extraños a lo largo de sus calles, parques y aledaños. Estoy seguro que sus ojos jamás vieron nada igual y que una vez que la conozcan, inundarán de fotos su muro de Facebook. Y es que repartidos por la Ronda del Colesterol y por diversas zonas de la ciudad usted puede sentarse en unos maravillosos bancos de hormigón envueltos en colores que de seguro que serán cómplices de mil confesiones y risas. La ciudad los necesitaba. Los jerezanos los necesitábamos. Yo los necesitaba. Y quién mejor que nosotros para albergar esta iniciativa, al igual que en su día hicimos al colocar una rotonda con caballitos con la piel amarilla, verde, lila… Quién mejor que nosotros para facilitarle a la juventud que pele la pava cada noche en un banco diferente y sientan cómo la pasión les fluye por las venas. Y, por último, quién mejor que este Gobierno Municipal para seguir descojonándose en nuestra cara… con la de cosas útiles que pueden hacer por nosotros. Si vemos el vaso medio lleno, estos bancos de colorines son la nueva oferta de esta ciudad adormecida y que lleva meses, años, legislaturas con el pie encharcado en errores y caminando por el renglón de su presente cada vez más torcido. Pero si vemos el vaso medio vacío, surge la pregunta sobre el dinero que se han gastado en pintura y en rodillos; al menos alguien habrá hecho caja a consta de un negocio tan estúpido e inútil como es el del pintar un banco de hormigón. Sólo me queda pensar que, si la ciudad se derrumba y desaparecemos del mapa, al menos tendremos un sitio para sentarnos.