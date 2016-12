Buenos propósitos

Con el cambio de año en puertas, se acerca una de esas recurrentes ocasiones en la que solemos realizar propósitos que se suponen buenos y positivos. Cualquier momento debería ser bueno para adoptar un cambio de rumbo o tomar una decisión que se pretende importante, pero tendemos a asociarlo a fechas como esta. Para tal empeño, cada cual tiene sus ritos. De mi etapa anglófila (fui profesor de inglés muchos años) adopté la New Year's Resolutions List sajona; pero ya en otra fase de la vida, los susodichos propósitos se han convertido en uno solo, que consiste más bien en un anhelo, resumido en el sencillo deseo de salud, que suelo expresar, más que para mí, para las personas que quiero. A la salud se puede añadir también la paz, la felicidad y poco más. Demasiada suerte sería reunir todos esos favores en la esfera personal y privada. Trasladadas esas aspiraciones a lo público, la cosa se torna algo más compleja, no cabe duda. Pero me parece igualmente legítimo tener objetivos en ese ámbito. Incluso aspirar a cosas que nos puedan parecer a primera vista pura utopía. A nuestra ciudad, como primer círculo de ese espacio compartido, podríamos desearle así una buena salud democrática para su gobierno, mucha paz entre los políticos que lo ejercen y la felicidad de ver superados los muchos y difíciles obstáculos que tiene. Sé que, efectivamente, rozo lo utópico y que a algunos les pueda dar la risa, pero como ciudadano creo tener derecho a aspirar a esos objetivos e incluso a exigirlos. El mes que despedimos nos ha dejado sensaciones muy estimulantes. Esa alegría en la calle, la proyección que nos dan las zambombas (por cierto, cuiden de ellas antes de que se vayan a pique con esas ruidosas actuaciones propensas al botellón que tanto las desnaturalizan). Sería bueno no perder el pulso que ha mostrado la vida local en estos días y mantener esa tensión vital para el ejercicio que comienza. ¿Les parece un buen propósito? ¡Feliz año nuevo!