álvar Nuñez Cabeza de Vaca es, en mi modesta opinión, el jerezano de mayor proyección internacional. Como ya es sabido, nació en nuestra ciudad hacia 1490, muriendo en Sevilla en 1.559. Como explorador recorrió la costa sur de los actuales Estados Unidos, desde Florida, pasando por Alabama, Misisipi, Texas, Nuevo México, Arizona y el norte de México hasta llegar al golfo de California, territorioS que se incorporaron al Virreinato de nueva España. Pudo ser el primer europeo que llegara a descubrir el rÍo Misisipi.

En su segundo viaje a América, Carlos l le nombró gobernador del Rio de La Plata y descubrió las Cataratas de Iguazú, entre Brasil y Argentina. Es un orgullo contemplar ese monumento natural y comprobar que la segunda catarata está bautizada con su nombre, y evoca el nombre de Jerez en esas lejanas tierras. Volvió a España castigado por defender a los indios, intentando que se aplicaran fielmente las Leyes de Indias.

Los norteamericanos actuales están volviendo su atención hasta este jerezano, gracias al cual conocen los etnógrafos estadounidenses actuales las costumbres y nombres de todas esas tribus que, para cuando llegaron desde el norte, ingleses y franceses, ya no existían. Aparte de las obras escritas por Cabeza de Vaca, recomiendo un libro del americano Paul Schneider, "Viaje brutal", donde se muestran los nuevas aportaciones de la ciencia actual hacia aquel periplo heroico.

No sé si en Jerez somos consciente de la proyección universal de este paisano nuestro. Es cierto que existe un Instituto con su nombre, un monumento en la calle Ancha, y que mi querido y admirado amigo, el doctor José Rodriguez Carrión, ha glosado y ensalzado su obra. Pero yo no me quedo satisfecho con ello. Personaje muy ligado al agua; el Misisipi, Iguazú... debería estar rodeado de agua y en sitio más céntrico. Por ello pienso que en la gran fuente del Mamelón debería estar Cabeza de Vaca, rodeado del liquido elemento, y con información en varios idiomas para que jerezanos y foráneos se interesen por este coloso de la humanidad, además, es de Jerez.