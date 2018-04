Cartel internacional

Ha generado polémica, y más de una burla, el cartel oficial de la Semana Santa de Cuenca de este año, obra de Jesús Soriano, un arquitecto y docente que ha optado por un diseño muy simple, para unos un garabato y para otros una obra minimalista. Hace 26 años en Jerez pasó algo parecido con el cartel de la Feria del Caballo, que se basó en un dibujo del conquense Antonio Saura para una edición del Quijote. Aquel 'monigote' enviado por el autor por fax también causó polémica y más de una burla. Pero se habló, y mucho, de la Feria de Jerez en toda España, como ahora de la Semana Santa de Cuenca, donde la obra de Soriano, elegida por concurso convocado por la Junta de Cofradías, no ha recibido críticas tan severas como en el resto del país, tal vez porque en esa ciudad, en una de sus casas colgadas, se ubica desde 1966 el Museo de Arte Abstracto Español. (Dicho esto, personalmente me quedo con el cartel de Fermín García Villaescusa de este año).

Ni a la Semana Santa de Cuenca ni a la Feria del Caballo de Jerez les hacen falta polémicas sobre sus carteles para ser reconocidas en todo el mundo. Ambas celebraciones tienen desde hace tiempo el reconocimiento de 'Fiesta de Interés Turístico Internacional', una declaración de carácter honorífico que en nuestro país concede la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y que, por cierto, también se otorgó a las Fiestas de la Vendimia.

Estos días, como ya ocurrió el año pasado por estas fechas, se ha hablado de nuevo de pedir la declaración de 'Fiesta de Interés Turístico Internacional' para la Semana Santa de Jerez, una distinción que, por increíble que parezca dada su importancia, aún no tiene. A los políticos se les ha llenado la boca de alabanzas y de promesas para conseguir ese reconocimiento. El año pasado fue el ministro Alfonso Dastis, jerezano, quien anunció que se iban a iniciar los trámites para ello. Sin embargo, un año después, de nuevo en su ciudad natal el mismo día que Susana Díaz, no hay nada nuevo, salvo que Juanma Moreno va a llevar el asunto al Parlamento. La alcaldesa Mamen Sánchez ha intervenido en este asunto para decir que el problema es que la de Jerez no cumple uno de los requisitos establecidos por el Ministerio para tal declaración: "Repercusión en medios de comunicación internacionales. Al menos diez actuaciones en uno o varios medios extranjeros". Vamos, que por mucho que para nosotros sea la mejor del mundo, la apoyen el Gobierno central y la Junta, la Semana Santa de Jerez no merece la suficiente atención en otros países.

No es que esa declaración vaya a solucionar los problemas de Jerez y de las cofradías pero ayuda a la autoestima y a la promoción turística de una ciudad. Y el hecho de que no la tengamos debe llevar a una reflexión desde la autocrítica. Hay muchas cosas que mejorar. Comenzando, por ejemplo, por la accesibilidad y la visibilidad, a las que no ayudan los palcos de la carrera oficial más larga del universo. No sólo es importante el tamaño y la cantidad de hermandades y pasos, también la singularidad, pues pequeños pueblos sí tienen la distinción de la que hablamos.

Hay que trabajar por tener un cartel internacional. Lo pinte quien lo pinte.