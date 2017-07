Caza mayorPor tierra, mar y aire

Dejemos atrás el griterío de los sans-culottes en Twitter, siempre aficionados a alancear moros muertos y a profanar tumbas. La muerte de Miguel Blesa está cargada de un fuerte contenido simbólico y dramático, como escrita por un autor barroco. Hasta la fecha, el llamado banquero de Aznar había aparecido como uno más de esos pillos envarados que habían saqueado las arcas públicas y privadas para pagar sastres londinenses y botellas de Château Laffitte; un ejemplo más de esas élites extractivas cuya única patria es el dinero y el lujo. Sin embargo, el suicidio de alguna forma redime a Blesa. Al igual que esos militares que limpian su deshonor con el arma reglamentaria, Blesa ha saldado su deuda con la sociedad de una manera trágica y definitiva. No se le puede pedir más. Intentar perseguirlo con perros y rastreadores más allá de la muerte es, además de una inelegancia, una ingenuidad. El tiro se lo llevó todo.

Como ya ha apuntado algún preclaro aprendiz de Lenin, el disparo que sonó la mañana del miércoles en la finca cordobesa Puerto del Toro nos recuerda la antigua y estrecha relación que existe en España entre la caza mayor y el poder. Desde que los reyes de León acudían a Babia en busca de osos, ciervos y jabalíes a los que dar muerte, los magnates han buscado llenar sus salones de cuernas y pellejos como símbolo de estatus. Es como si la tibia sangre de las alimañas alimentase el prestigio de su matador. Pedro I en La Atalayuela de Los Palacios, Felipe IV en Doñana, Carlos III en el Pardo, Franco en Lugar Nuevo o el juez Garzón en Los Collados de San Benito, no sólo se dedicaron a la pasión cinegética, sino también al ejercicio del poder y la influencia en su versión más íntima y agreste. No en vano, Luis García Berlanga, un libertario de derechas, eligió una cacería para ubicar ese gran retablo satírico sobre el tardofranquismo y la Transición que es La escopeta nacional.

Esta ancestral y romántica práctica de nuestros plutócratas, sin embargo, llega a su fin. El poder se sigue ejerciendo de igual manera, pero con otros ritos y ropajes aparentemente más mesocráticos, aunque igualmente despiadados. La cruel muerte de Blesa no sólo simboliza el derrumbe final de una cleptocracia de refinadas maneras y gesto altivo, sino también la decadencia de la caza mayor como lugar del medro. De las cornetas de los monteros y del alegre ladrar de las jaurías apenas se escucha ya un eco lejano.

HACE unos días, cuando se vio acosado por un Tribunal de Cuentas que le exigía que, junto a tres consejeros de su gobierno, se hiciera cargo del pago de los 5,3 millones de euros que costó la supuesta consulta popular del 9-N, Artur Mas se quejó irónica, despectiva y amargamente de que el Estado español -nunca dice España- perseguía a su partido "por tierra, mar y aire". En esta ocasión tiene razón el ex presidente de la Generalitat: el Estado, el Gobierno, la ley y la Constitución cercan a unos políticos y un gobierno que no respetan el Estado de Derecho. Como debe ser. Pero lo que no cuenta Artur Mas, porque no le interesa, es que los que de verdad están presionados en Cataluña son los que no comulgan con el independentismo.

Puigdemont se ha cargado a los consejeros dubitativos o abiertamente contrarios al incumplimiento de la ley y es habitual que los ciudadanos que se declaran respetuosos con la Constitución sufran toda clase de presiones o incluso de humillaciones. A los Mossos, además de cambiarles al jefe "solo" nacionalista por un independentista pata negra, se les quiere hacer firmar un documento en el que se comprometan a cumplir las instrucciones del Govern -se entiende que deben hacerlo aunque sean contrarias a la ley- y el nuevo conseller Turull, además del vicepresidente Junqueras, han indicado que no les preocupa la multa de 5,3 millones de euros a Mas, Rigau, Ortega y Homs porque con un euro que ponga cada catalán se recolectan 7 millones de euros con los que salvar la situación.

Ni Junqueras ni Turull han mencionado si ese euro per capita es obligatorio o voluntario, pero tal como está actuando el gobierno de la Generalitat todo apunta a que perseguirán hasta el fin del mundo al que no pague. Las autoridades independentistas a lo mejor se echan atrás ante el escándalo que han provocado esas declaraciones, que demuestran una vez más que el gobierno de Puigdemont no solo no respeta la legalidad, sino que tampoco siente el menor respeto por los catalanes y les mete mano en el bolsillo de muy diversas maneras: obligándoles a pagar aventuras independentistas mientras racanean con los servicios públicos, a financiar también consultas-farsa que no llevan a nada excepto a hacer creer que celebran un referéndum que no es tal, y ahora a costear las multas a los dirigentes políticos que han cometido delitos a sabiendas. Dirigentes políticos que se consideran perseguidos por tierra mar y aire, cuando son ellos los que persiguen a quienes no les hacen la ola.