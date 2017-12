Chaves y Griñán, responsablesBotín de guerra

Objetivo conseguido: la cúpula socialista de la Junta de Andalucía durante la primera década del siglo XXI se sienta ya, y se sentará durante meses, en el simbólico banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla. Se sientan, sobre todos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la comunidad autónoma durante 23 años y, gracias a ello, sucesivos presidentes federales del PSOE.

¿Son culpables de prevaricación y malversación Griñán y Chaves? ¿Han sido unos gobernantes corruptos? La sentencia lo dictaminará. Modestamente, yo creo que no. Creo que ambos son honrados y decentes (no puedo decir lo mismo de algunos de sus compañeros de banquillo). Eso significa no sólo que no se apropiaron de dinero público para sí mismos o para el PSOE, sino también que no idearon, planearon y ejecutaron un mecanismo de reparto de ayudas a empresas y trabajadores en crisis al margen de los controles habituales de la Administración y regido por la discrecionalidad y la arbitrariedad.

Sí son responsables, clarísimamente, de haber convivido, diez años, con este método irregular de distribución de fondos públicos y de haber hecho oídos sordos a las advertencias de la Intervención General al respecto (la excusa de que nunca elevó el informe de actuación que les habría compelido a rectificar es insuficiente). Como dirían en Norteamérica, ocurrió durante sus guardias. Cuando estaban obligados a vigilar el trabajo de sus colaboradores. A responder por ellos y a destituirlos si se apartaban de la ley.

Porque la opacidad y la discrecionalidad con que se gestionan bienes públicos nunca es inocua (salvo que cambie la condición humana, algo poco probable). El dinero canalizado mediante las llamadas transferencias de financiación recayó en manos poco escrupulosas y atrajo, como panal de rica miel, a todo tipo de moscas aprovechadas: aseguradoras, bufetes de abogados, sindicalistas al loro y comisionistas. Muchos de ellos extendieron la corruptela introduciendo en los expedientes la figura del intruso, es decir, el familiar, amigo o cliente que ni siquiera trabajaba en la empresa receptora de la subvención justificada por la crisis. Así se malgastaron más de 700 millones de euros.

La responsabilidad de Chaves y Griñán por este agujero negro es netamente política, y grave, aunque tuvo que ser Ciudadanos quien se la impuso a ambos. La penal, francamente, no les alcanza.

COMO en un cuento de Navidad, los 500 habitantes del pueblo oscense de Sijena, han recuperado parte del tesoro de su monasterio, tras un expolio de décadas. El asunto ha enfangado las relaciones entre Cataluña y Aragón. Son curiosos los tensos lazos que el Principado mantiene con sus vecinos valencianos o aragoneses. Sería difícil encontrar una mala vecindad parecida en el resto de España. No hay comparación con la empatía de andaluces con murcianos, castellano manchegos o extremeños.

Sijena resulta una perfecta radiografía de la soberbia y falta de sentido de la realidad del independentismo catalán. El retorno de 43 piezas de arte a la antigua capilla Sixtina del románico desde Lérida ha provocado una airada protesta de soberanistas, que calificaban la decisión del juez de botín de guerra (del 155), robo, expolio y un sinfín de malaventuras. Una ofendida ciudadana explicaba que Cataluña había comprado las piezas, las había restaurado y las había conservado. Pero la realidad es justo al revés.

El expolio del Monasterio de Sijena empezó durante la Guerra Civil, cuando se llevaron 120 metros cuadrados de los frescos del siglo XIII que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. (En los años 60 se llevaron otros 50 metros). Y tras un incendio provocado por los milicianos republicanos, numerosos cuadros, algunos quemados y otros intactos, siguieron camino a la ciudad condal. En los años 70, con motivo de unas obras, las monjas depositaron las piezas ahora rescatadas en el Museo Diocesano de Lérida, de cuya Diócesis dependían. Años más tarde, la Generalitat compró estas obras en un acto declarado ilegal por un juez ante la demanda del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena.

A la compra ilegal se suma el botín de guerra (del 36), las piezas en mal estado y la perdida de algún cuadro. Todo exactamente al revés. Los expolios son tan antiguos como reprobables. Museos ingleses, franceses, alemanes o norteamericanos presumen de piezas arqueológicas egipcias, griegas, mayas o incas. Los imperios británico y napoleónico fueron muy depredadores de obras de arte. Es famosa la afición del mariscal Soult durante su estancia en Sevilla por las obras de Murillo o Zurbarán que se llevó con toda la poca vergüenza a París. Pero el atropello dentro del mismo país también existe: los Murillos recuperados se quedaron en Madrid, la Dama de Baza se la llevaron al Museo Arqueológico Nacional…

La novedad del caso de Sijena es cómo el autor del expolio es quien se muestra ofendido. Un cuento triste de Navidad.