Pues no. Me niego a darle publicidad al sujeto (ni siquiera lo voy a nombrar) que ha vomitado boñigas sobre el Festival de Jerez, por más que ha habido gente que me lo ha pedido. Niet. Ni hablar. Nati de plasti. Paso. Allá cada cual con su forma de actuar. Si lo quería era publicidad no vamos a dársela, y encima gratis. Ni caso.

Lo que si está claro es que el mundo, la sociedad, se mueve por la educación y la clase, y existe un verdadero abismo entre el que es un maleducado y está asilvestrado, y el que hace de las buenas costumbres y la elegancia una forma de vida, y el que es, sin remedio, un escombro.

Digo esto porque, esta misma semana, concretamente el viernes, actúa en el Teatro Villamarta un señor de la escena: don (sí, el don es para quien se lo merece) Emilio Gutiérrez Caba, a quien tuve la enorme suerte de conocer a hace ya muchísimos años, cuando vino para trabajar en "El sí de las niñas", de Leandro Fernández de Moratín. Con don Emilio estuve charlando un buen rato. Me contó cosas de la anterior etapa del Teatro Villamarta, cuando la capacidad del aforo era el doble de la actual, los camerinos puro lujo y corrían otros tiempos para la lírica (y para el teatro).

Y fue un lujo, la verdad, hablar con este hombre, educadísimo, verdadera leyenda de la escena española, culto y amable, que me regaló unos minutos de su tiempo para cambiar impresiones.

Y claro, uno se acuerda de este Caballero con mayúsculas y ve los mamarrachos que, en más ocasiones de las que uno quisiera, aparecen haciendo ruido y uno, al menos yo, siente una mezcla entre pena e indignación. Unos, claro se hacen notar con su elegancia y su talento, y otros pobres perdedores soltando espumarajos por la boca, a falta de otra cosa que poder ofrecer para que el público se fije en ellos. Así son las cosas. Hay clases y clases. Maestros y burros. Alumnos aventajados y tarugos sin remedio.