Congreso del PSOE

Salvo sorpresas de última hora, la alcaldesa, Mamen Sánchez, y su concejal Isabel Armario se disputarán finalmente el viernes la secretaria local del PSOE. Los socialistas llegan a su Congreso más divididos que nunca como se ha constatado en las distintas declaraciones en los medios de comunicación. Mamen Sánchez, de una forma un tanto sibilina, no ha dudaba en cuestionar públicamente el trabajo de la dirección del partido, siendo más que evidente su malestar por la falta de apoyo del partido en sus más de dos años en el Ayuntamiento. Pero no sólo se ha desahogado la alcaldesa. Sin pelos en la lengua, la actual secretaria local, Miriam Alconchel, ha confirmado lo que era un secreto a voces desde que comenzó la legislatura, despejando cualquier duda en la entrevista concedida a este diario, sobre las divisiones en el PSOE. Alconchel se va dejando un duro titular: "Es doloroso que parte del Gobierno local no valore el apoyo del partido", acusando acto seguido a parte de su ejecutiva de "deslealtad". La candidata y alcaldesa ha sido un tanto más sutil en sus declaraciones, teniendo claro que: al buen entendedor pocas palabras. En el caso de Isa Armario el análisis es más complicado, ya que ha optado por guardar silencio en los medios con el erróneo argumento de que se trata de un proceso interno. Curiosa forma de ver el proceso para renovar la dirección del partido. Desde mi humilde opinión creo que se ha equivocado en la estrategia, pues cualquier ciudadano, por no hablar de los profesionales de la información, puede tener interés en conocer el proyecto de un partido cuyo objetivo debe ser también crecer en un futuro sumando nuevos militantes y, en esa labor, toda acción de comunicación y transparencia es poca. Frente a este apagón mediático, Mamen Sánchez, muy aficionada a las redes, ha hecho una apuesta fuerte por Facebook, la Red de redes, además de acudir a los medios. Al margen de los errores o aciertos en la comunicación, la realidad es que ya queda menos para conocer un resultado que, sin duda, tendrá su efecto en el Ayuntamiento y en la ciudad de no cerrarse las heridas abiertas.