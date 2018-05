Corrupto hasta las trancas

La alegría le duró un suspiro al PP. Como a perro flaco al que todo se le vuelven pulgas. Disfrutó unas horas de la soñada estabilidad, las que van de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018 a la sentencia más dura y contundente por corrupción política. Su corrupción política. La de un pasado que nunca acaba de ser pasado. No hay manera de enterrarlo, como avisó Borges. Al contrario, el pasado será el que probablemente entierre al PP. Está en ello.

Porque la sentencia de la trama central del caso Gürtel condena severamente a 29 de los acusados (351 años de cárcel, 51 para el jefe de la mafia), pero sobre todo condena al Partido Popular por corrupto. "Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP", bramó Mariano Rajoy en 2009, cuando se destapó la red de cobro de mordidas por la adjudicación de contratos públicos liderada por Francisco Correa. Justo a su lado, en aquella comparecencia patética, estaba Ana Mato, ahora condenada a devolver el dinerín con que la red corrupta la agasajaba. Y estaban otros.

La Audiencia Nacional ha sido tajante: fue una trama del PP. Trama orquestada y dirigida por personajes del PP, como el tesorero nacional del partido, Luis Bárcenas, como los consejeros y alcaldes principales sentenciados esta semana o como el mentado Correa, que dijo en el juicio que él pasaba más tiempo en Génova -la sede- que en su despacho privado. Trama que creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local" ( parrafito extraído de los 1.687 páginas de la sentencia). Trama que ha batido un récord nacional en la comisión de delitos probados, que alcanza la docena, y de la que fue partícipe a título lucrativo una entidad jurídica llamada Partido Popular, forzado a devolver los 245.000 euros de los que se lucró "sin ser consciente de su origen ilícito".

Por si fuera poco, la Audiencia Nacional parece avanzar el fallo sobre un caso paralelo pendiente aún de juicio: los papeles de Bárcenas -o sea, la caja B del PP-, que registraba las comisiones y los sobresueldos. La sentencia del jueves afirma que no quedan dudas de su existencia y, de paso, no da credibilidad al testimonio prestado al respecto por el mismísimo Rajoy. No es verosímil, dicen los jueces. Como si hubiera mentido al tribunal...

Espero que nadie vuelva con la monserga de que la Justicia trabaja a favor del PP.