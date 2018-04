¡Dar por saco!

Vaya semana triste, joé. Junto al cutrerío de ver como una presidenta autonómica dimite por un hurto de 40 euros con la sonrisita cómplice de los suyos, tenemos que soportar la estulticia de nuestros legisladores, que incapaces de hacer aplicar las leyes existentes, quieren delegar su trabajo y responsabilidad en otros. Me refiero a la ley del alcohol y los menores. A algún holgazán se le ha ocurrido la brillante idea de castigar a los padres, si sus hijos menores de edad beben alcohol. ¿No sería más lógico que hiciesen cumplir la ley que ya tenemos? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen falta medios? Pues que se dispongan, que cada vez hay menos policía. Es más fácil castigar a los padres que tener dos narices y cerrar todos los puestos donde venden alcohol a los jóvenes ¿no? Esos legisladores deben ser los únicos que no saben donde se hace dicha venta. ¿O es que no interesa ponerse duros y cerrar todos esas tiendas de las que salen los niños con las bolsas con botellas? ¿Tampoco se han enterado de que hay discotecas donde dejan entrar a las niñas menores si van arregladitas, y encima les regalan una copa? Deben ser los únicos, pues en el trabajo que hizo la Universidad de Cádiz hace unos años sobre consumo, el principal lugar donde bebían alcohol las jóvenes de 15 años, ya eran las discos. ¿No hay narices para pegarle el cerrojazo a aquellas salas donde haya niños y niñas y encima se les venda o regale alcohol? Anda, haced vuestro trabajo, que para eso cobráis, y dejad a los padres en paz, que bastante tienen con el país que estáis dejando. Si queréis entreteneros en legislar, hacedlo para cambiar unas leyes que permiten que un tribunal considere probado que una chica se sintió impresionada, con un intenso agobio y desasosiego, y sin capacidad de reacción, ante los tocamientos, obligación de felaciones, y sexo vaginal y anal al que la sometieron cinco tíos, cinco, y la ley permita que eso sea abuso y no violación. Andad, arreglad eso, y haced que en lo otro se cumpla la ley que tenemos, sin cobardía ni intereses, y dejaros de ... ¡dar por saco!